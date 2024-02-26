В США назвали приоритетную цель для российских военных в зоне СВО

Экс-разведчик США Риттер: военные ВС РФ успешно уничтожают операторов дронов ВСУ

Российская армия лишила Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотной авиации, активно уничтожая операторов дронов. Об этом YouTube-каналу Gegenpol рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, российские военные очень быстро привыкли к массовому использованию противником беспилотников и нашли способ с ними бороться. «Лучший способ остановить эти дроны — ликвидировать людей, которые ими управляют. И русские уничтожили этих людей», — сказал эксперт.

23 февраля Минобороны России отчиталось, что с начала специальной военной операции военные уничтожили 13 223 дрона ВСУ

В декабре генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, что в России разработали изделие «Дафни», призывающее пилотов дронов ВСУ сдаваться в плен. Он объяснил, что инструмент позволяет подменить изображение видеосигнала с боковой камеры FPV-дронов на картинку с надписью «149.200 вызывай Волгу и живи». Специальная частота применяется российскими военными для переговоров о добровольной сдаче противника в плен. Кузякин пояснил, что «Дафни» выходит на той же или очень близкой частоте, что и украинские беспилотники, и начинает самостоятельно транслировать изображение.