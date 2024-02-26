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13:49, 26 февраля 2024Ценности

Жена замглавы «Роскосмоса» захотела сделать пластику и лишилась миллиона рублей

Жена замглавы «Роскосмоса» захотела сделать пластику и лишилась 942 тысяч рублей
Валерий Шерин

Валерий Шерин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Супруга замглавы «Роскосмоса» Валерия Шерина Ольга захотела сделать пластическую операцию и лишилась почти миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Жена депутата в ноябре 2023 года нашла подходящего хирурга в интернете, который назначил ей прием по адресу клиники «Эстет клиник». Затем женщина перевела врачу предоплату в размере 942 тысяч рублей, после чего оказавшийся мошенником доктор перестал ей отвечать. Через некоторое время обманутая пациентка обратилась в полицию.

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Другие подробности проверки правоохранительных органов не раскрываются. Сама Ольга Шерина также никак не комментировала инцидент.

В июне 2023 года модель захотела сняться в клипе у SHAMAN и лишилась денег.

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      Карина Черных
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