Жители российского региона пожаловались на зловонные лужи возле домов

В Тверской области возле домов появились зловонные лужи с водой из канализации

В Тверской области возле многоквартирных домов появились зловонные лужи. Об этом сообщает министерство природных ресурсов российского региона.

Жители пожаловались в ведомство на сливы канализации из колодцев. По словам пострадавших, ситуация постоянно повторяется, и никто не пытается устранить проблему. Специалисты регионального Минприроды выяснили, что дело в ненадлежащем обслуживании сетей водоотведения их собственником — организацией, которая построила сети и взяла на себя ответственность по устранению аварий.

Нарушителю предъявили исковые требования не допускать повторения ситуации. Кроме того, компании придется устранить последствия уже случившейся аварии — убрать отходы с земли.

Ранее жители Первоуральска пригрозили искупать чиновников в ведрах с нечистотами. Таким образом горожане попытались обратить внимание властей на многолетний засор канализации в их домах.