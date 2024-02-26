Звезда «Большой перемены» похвалила москвичей за отзывчивость

Актриса Наталья Гвоздикова назвала москвичей отзывчивыми

Народная артистка России Наталья Гвоздикова заявила, что считает москвичей добрыми и отзывчивыми. Она похвалила жителей столицы в интервью журналу «Москвич Mag».

Звезда фильма «Большая перемена» отметила, что таких людей, как в России и в Москве в частности, «нет нигде». «Щедрые, добрые, отзывчивые, которые отдадут последнюю картошку. И я так говорю, потому что сталкивалась с этим. Бабушке вечно звонили подруги из других городов, то ребята транзитом едут через Москву: "Могут остановиться у тебя?" Дедушка ругался всегда, а она никогда не отказывала, бежала в 40-й гастроном, относила продавщицам свои вкуснейшие пироги, а они ей для гостей какие-то дефицитные продукты оставляли», — рассказала она.

Гвоздикова назвала столицу своим домом, в котором она прожила большую часть своей жизни. «Москва для меня — это не рестораны, это не музеи, Москва для меня все!» — заключила актриса.

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