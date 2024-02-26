Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:00, 26 февраля 2024Среда обитания

Звезда «Большой перемены» похвалила москвичей за отзывчивость

Актриса Наталья Гвоздикова назвала москвичей отзывчивыми

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Наталья Гвоздикова заявила, что считает москвичей добрыми и отзывчивыми. Она похвалила жителей столицы в интервью журналу «Москвич Mag».

Звезда фильма «Большая перемена» отметила, что таких людей, как в России и в Москве в частности, «нет нигде». «Щедрые, добрые, отзывчивые, которые отдадут последнюю картошку. И я так говорю, потому что сталкивалась с этим. Бабушке вечно звонили подруги из других городов, то ребята транзитом едут через Москву: "Могут остановиться у тебя?" Дедушка ругался всегда, а она никогда не отказывала, бежала в 40-й гастроном, относила продавщицам свои вкуснейшие пироги, а они ей для гостей какие-то дефицитные продукты оставляли», — рассказала она.

Гвоздикова назвала столицу своим домом, в котором она прожила большую часть своей жизни. «Москва для меня — это не рестораны, это не музеи, Москва для меня все!» — заключила актриса.

Ранее режиссер Константин Богомолов назвал самый комфортный город для жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

      Названы улицы Москвы с самой дорогой арендой жилья

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Минфин разработал порядок обмена замороженными активами для россиян

      Захарова заявила о соучастии ЦРУ в ударах ВСУ по России

      В зону СВО отправили дроны «Упырь» с тепловизорами

      Звезда «Терминатора» сорвал съемки Балабанова из-за ухода в запой

      Красный Крест зафиксировал рост обращений за психологической помощью в России

      Глава Севастополя рассказал о стрельбе в городе

      Боррель заявил о конце доминирования Запада над миром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше