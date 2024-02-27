Обнаружен способ подавить болезнь Альцгеймера

Advanced Science: обнаружен способ подавить аномальные белки при деменции

Ученые Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что белок Lag3, который является мишенью для противораковых препаратов, может также служить мишенью для лекарств, подавляющих развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Advanced Science.

Lag3 изначально обнаружен на поверхности многих типов клеток, включая нейроны головного мозга. Обычно этот белок защищает клетки, в том числе опухолевые, от атак иммунной системы, поэтому его подавление играет важную роль в терапии против рака. В новом исследовании было показано, что Lag3 также способен распространять аномально свернутые тау-белки, которые, как известно, вызывают гибель нейронов при деменции.

Тау-белки обычно стабилизируют каркасную структуру микротрубочек цитоскелета клетки. В случае болезни Альцгеймера тау-белки слипаются и накапливаются в нейронах на аномальном уровне. По мнению ученых, это ключевой фактор, способствующий прогрессированию болезни Альцгеймера.

В новом исследовании было показано, что Lag3 действительно связывается с патогенной формой белка тау, циркулирующей в межклеточном пространстве, а клетки затем поглощают этот белок. У животных, у которых Lag3 было заблокирован, наблюдалось снижение распространения тау-белков в нейронах и уменьшение поведенческих нарушений.

По словам авторов, полученные результаты открывают дверь для проведения доклинических исследований по перепрофилированию одобренных FDA антител против меланомы, связывающих Lag3, для лечения болезни Альцгеймера.

