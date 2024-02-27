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04:30, 27 февраля 2024Наука и техника

Обнаружен способ подавить болезнь Альцгеймера

Advanced Science: обнаружен способ подавить аномальные белки при деменции

Изображение: Xiaobo Mao, Johns Hopkins Medicine / medicalxpress.com

Ученые Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что белок Lag3, который является мишенью для противораковых препаратов, может также служить мишенью для лекарств, подавляющих развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Advanced Science.

Lag3 изначально обнаружен на поверхности многих типов клеток, включая нейроны головного мозга. Обычно этот белок защищает клетки, в том числе опухолевые, от атак иммунной системы, поэтому его подавление играет важную роль в терапии против рака. В новом исследовании было показано, что Lag3 также способен распространять аномально свернутые тау-белки, которые, как известно, вызывают гибель нейронов при деменции.

Тау-белки обычно стабилизируют каркасную структуру микротрубочек цитоскелета клетки. В случае болезни Альцгеймера тау-белки слипаются и накапливаются в нейронах на аномальном уровне. По мнению ученых, это ключевой фактор, способствующий прогрессированию болезни Альцгеймера.

В новом исследовании было показано, что Lag3 действительно связывается с патогенной формой белка тау, циркулирующей в межклеточном пространстве, а клетки затем поглощают этот белок. У животных, у которых Lag3 было заблокирован, наблюдалось снижение распространения тау-белков в нейронах и уменьшение поведенческих нарушений.

По словам авторов, полученные результаты открывают дверь для проведения доклинических исследований по перепрофилированию одобренных FDA антител против меланомы, связывающих Lag3, для лечения болезни Альцгеймера.

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      Александр Еникеев
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