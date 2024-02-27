Обнаружена красная черная дыра

Космический телескоп Уэбба обнаружил красную сверхмассивную черную дыру

Группа астрономов обнаружила чрезвычайно красную сверхмассивную черную дыру в ранней Вселенной. Об открытии сообщается в журнале Nature.

Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST). Ученые выявили на снимках галактического скопления Abell 2744 подвергшийся гравитационному линзированию квазарный объект. Он выглядел как три красные точки, которые на самом деле являются скопированным линзой одним объектом, существовавшим, когда Вселенной было только 700 миллионов лет.

Используя спектры, ученым удалось подтвердить, что красный компактный объект был галактикой с активным ядром, внутри которой находится сверхмассивная черная дыра. Газ вращается в гравитационном поле черной дыры и достигает очень высоких скоростей, которые не наблюдаются в других частях галактики. Из-за доплеровского сдвига свет, излучаемый аккрецирующим материалом, смещается в красную сторону с одной стороны и в синюю область с другой стороны диска.

Кроме того, оцениваемая масса черной дыры оказалась чрезмерно высокой по сравнению с массой родительской галактики. В настоящее время ученые точно не знают механизмов образования таких черных дыр, однако считается, что они возникают в результате прямого коллапса гигантских газовых облаков.