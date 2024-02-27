Уголовник пригрозил российским полицейским мытьем полов и оказался в камере

В Биробиджане силовики задержали уголовника за угрозы мытьем полов

В Биробиджане сотрудники правоохранительных органов задержали уголовника, угрожавшего заставить их мыть полы в камере. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Рецидивист недавно освободился из мест лишения свободы, отбыв очередной срок за совершенные преступления. Он выступил с видеообращением, в котором оскорблял силовиков и обещал заставить их мыть полы, а также пропагандировал идеи запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

Запись, опубликованную в интернете, увидели правоохранители, вычислили автора и отправили его в камеру. Против него возбуждено уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации.

Ранее сообщалось, что в Хакасии суд рассмотрит дело в отношении 30-летнего местного жителя за татуировки с символикой АУЕ. В ноябре 2023 года мужчина попал в СИЗО из-за дела о вымогательстве. Там он показывал сокамерникам экстремистские тату.