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14:35, 27 февраля 2024Силовые структуры

Уголовник пригрозил российским полицейским мытьем полов и оказался в камере

В Биробиджане силовики задержали уголовника за угрозы мытьем полов

Фото: alexeisido / Shutterstock / Fotodom

В Биробиджане сотрудники правоохранительных органов задержали уголовника, угрожавшего заставить их мыть полы в камере. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Рецидивист недавно освободился из мест лишения свободы, отбыв очередной срок за совершенные преступления. Он выступил с видеообращением, в котором оскорблял силовиков и обещал заставить их мыть полы, а также пропагандировал идеи запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

Запись, опубликованную в интернете, увидели правоохранители, вычислили автора и отправили его в камеру. Против него возбуждено уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации.

Ранее сообщалось, что в Хакасии суд рассмотрит дело в отношении 30-летнего местного жителя за татуировки с символикой АУЕ. В ноябре 2023 года мужчина попал в СИЗО из-за дела о вымогательстве. Там он показывал сокамерникам экстремистские тату.

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      Любовь Ширижик
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