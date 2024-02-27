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07:45, 27 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин показал в СИЗО тату с символикой АУЕ и попал под суд

В Хакасии будут судить мужчину, показавшего в СИЗО тату с символикой АУЕ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Хакасии суд рассмотрит дело 30-летнего местного жителя, показавшего арестованным татуировки с символикой запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ноябре 2023 года мужчина попал в СИЗО из-за дела о вымогательстве. Там он показывал сокамерникам экстремистские тату.

Возбуждено дело по части 1 статьи 282.4 («Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Красноярске 36-летнего местного жителя обвинили в публичной демонстрации символики экстремистской организации.

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      Екатерина Кашурникова
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