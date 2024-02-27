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18:18, 27 февраля 2024Ценности

Блогерша показала дизайнерскую сумку из секонд-хенда и вызвала споры в сети

Кадр: @msfili / TikTok

Блогерша с никнеймом @msfili показала дизайнерскую сумку из секонд-хенда и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 31,2 тысячи подписчиков.

В размещенном видео инфлюэнсерша рассказала, что купила в комиссионном магазине аксессуар вишневого цвета. «Это сумка Lady Dior всего за 30 долларов (около 2,7 тысячи рублей). Я внимательно осмотрела ее: на ней молния, а внутри этикетка», — объяснила она и добавила, что на застежке присутствует монограмма основателя модного дома Dior Кристиана Диора.

Однако зрители заявили, что данное изделие, возможно, подделка. «У меня есть настоящая сумка Lady Dior. У вас, скорее всего, подделка», «У настоящей сумки Dior нет молнии», «На ней не должно быть молнии», — высказывались они.

Ранее девушка купила шапку в секонд-хенде и обнаружила на ней неожиданную деталь. На размещенном видео Анна Франк рассказала, что приобрела в комиссионном магазине вязаный головной убор, который был выполнен из голубой, розовой и белой пряжи. «Это, должно быть, самая грустная находка», — сказала она.

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      Мария Винар
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