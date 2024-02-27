Информация о задержании бизнесмена Антипова не подтвердилась

Источники «Ъ» опровергли информацию о задержании бизнесмена Антипова

Информация о задержании бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова по уголовному делу о мошенничестве не подтвердилась. Данные опровергли источники газеты «Ъ».

О задержании бизнесмена со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что расследованием занимается МВД с оперативным сопровождением от ФСБ.

Антипов находится на 170 месте в рейтинге Forbes, его состояние насчитывает 700 миллионов долларов. 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области одобрил иск Генпрокуратуры (ГП) и передал в собственность государства принадлежащие бизнесмену акции трех предприятий — ЧЭМК, «Кузнецких ферросплавов» и Серовского завода ферросплавов.

Требование ГП было основано на том, что приватизация, которая была проведена в 1990-е года, была незаконной. Активы этих заводов выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности РФ.