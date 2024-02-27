Китай создаст лунный пилотируемый корабль

Китай создаст корабль для пилотируемых миссий к Луне

Китай создаст корабль для пилотируемых миссий к Луне. Об этом сообщает «Синьхуа».

Космический аппарат будет относиться к новому семейству кораблей «Мэнчжоу» («Лодка мечты»). «Это название свидетельствует о том, что пилотируемые миссии по исследованию поверхности Луны отражают мечту китайского народа и знаменуют начало нового пути освоения космоса», — заявили в канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

Соответствующий лунный посадочный модуль получит название «Ланьюэ» («Достать Луну с неба»), заимствованное из стихотворения Мао Цзэдуна.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай планирует запустить к Луне вместе со спутником-ретранслятором Queqiao-2 пару космических аппаратов Tiandu-1 и Tiandu-2, которые будут использоваться для поддержки предстоящих миссий Chang'e.