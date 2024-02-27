Неравнодушные россияне отбили раненую женщину от ревнивого мужчины с ножом

В Пермском крае россияне отбили женщину от напавшего с ножом ревнивого сожителя

В Пермском крае отправили в СИЗО 31-летнего россиянина, обвиняемого в покушении на жизнь 24-летней сожительницы. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 21 февраля в частном доме в селе Юрла пьяный мужчина приревновал сожительницу и начал наносить ей удары ножом. Ставшие очевидцами преступления неравнодушные граждане пришли раненой на помощь и отбили ее от пытавшегося учинить расправу сожителя.

Следователями продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.

26 февраля сообщалось, что в Тамбове россиянин исколол из ревности сожительницу ножом и побежал звать скорую помощь.