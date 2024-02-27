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07:52, 27 февраля 2024Путешествия

Россиянка побывала на Бали и описала поездку словами «попали в какое-то гетто»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на мусор и грязные пляжи на Бали

Фото: Nabeel Hussain / Unsplash

Российская туристка побывала на Бали и пожаловалась на мусор и грязные пляжи. Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

«Сначала мне показалось, что мы попали в какое-то гетто», — такими словами описала она начало поездки. Путешественница выделила несколько минусов курорта, например, оживленный трафик. «Остров не готов вместить то количество народа, которое там находится», — рассказала автор отзыва.

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По словам читательницы портала, на Бали много мусора и местами плохо пахнет. Также она отметила, что в туристических районах острова грязные пляжи, а до чистого побережья нужно добираться. «На острове много воришек. Могут вырвать из рук телефон, камеру и даже срывают людей с байка, потянув за рюкзак на спине», — добавила россиянка.

При этом она обратила внимание и на позитивные черты Бали. Так, ей понравились природа острова, климат, развитая инфраструктура и сервис, большое русскоязычное сообщество.

С 14 февраля туристов на Бали обязали платить новый въездной налог. Сумма сбора составляет 9,5 доллара (884 рубля) на человека.

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      Мария Борисова
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