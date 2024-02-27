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19:03, 27 февраля 2024Путешествия

Российские туристы нашли альтернативу подорожавшей Турции

«360»: российские туристы предпочли подорожавшей Турции отечественные курорты

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские туристы предпочли подорожавшему отдыху в Турции поездки на отечественные курорты. О найденной альтернативе рассказал эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов в беседе с «360».

По словам Аредова, из-за экономической ситуации в Турции россияне выбрали собственный all Inclusive. В настоящее время отечественные отели предоставляют все больше туров по системе «все включено»: они вводят трехразовое питание и дополнительные услуги.

«Спрос растет, пользуется популярностью, потому что, во-первых, это не сильно дороже, чем просто поехать по другому пакету, во-вторых, удобно», — заключил Аредов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в конце февраля летние путевки в Турцию можно приобрести за 160 тысяч рублей и более. В пакет включены перелет, проживание на 10 ночей и питание по системе «все включено».

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      Зарина Дзагоева
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