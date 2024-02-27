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18:28, 27 февраля 2024Силовые структуры

Сотрудница лжеобменника взяла у россиянина миллионы и вылезла с ними через окно

В Москве работница лжеобменника взяла у клиента 11,7 млн и вынесла их через окно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве сотрудница лжеобменника взяла почти 12 миллионов рублей у клиента для покупки иностранной валюты и вылезла с ними через окно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, 29-летняя женщина нашла подработку в соцсети и по просьбе работодателя приехала в помещение «обменика» на улице Беловежской. В это время ее соучастники нашли потенциального клиента, который хотел обменять рубли на иностранную валюту. Когда мужчина зашел в лжеобменник, злоумышленница закрыла за ним дверь, взяла 11,7 миллиона рублей якобы для обмена и вынесла их через окно. Потерпевший попытался догнать работницу, но не смог выйти из закрытого помещения.

Вскоре женщину задержали и отправили под стражу. Она полностью признала свою вину и сообщила, что большую часть похищенного успела передать соучастникам. За проделанную работу ей пообещали выплатить 500 тысяч рублей.

Ранее бизнесмен из Подмосковья обменял 85 миллионов рублей в банке и получил фальшивые доллары вместо настоящих денег.

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      Олеся Мицкевич
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