Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 27 февраля 2024Силовые структуры

Стало известно о возможности УДО для сжегшего Коран Никиты Журавеля

Сжегший Коран Никита Журавель сможет подать на УДО через несколько месяцев

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Сжегший Коран Никита Журавель сможет просить об условно-досрочном освобождении (УДО) через несколько месяцев после сегодняшнего приговора. Об этом РИА Новости заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

27 февраля Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих и хулиганстве.

Адвокат отметил, что эти статьи не предусматривают особых правил, поэтому подать ходатайство об УДО можно после отбытия половины срока. Пребывание в СИЗО зачтется из расчета день за полтора, то есть год и полтора месяца Журавель уже отбыл, объяснил Аграновский.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Для безопасности и стабильности». Макрон заявил, что Европе необходимо поражение России на Украине

      Венгрия выступила против отправки войск на Украину

      Почти половина украинцев признала усталость Запада от конфликта

      Спикер Госдумы назвал способ избавиться от статуса иноагента

      Власти заявили об устойчивом снижении бедности в России

      Российский поселок остался без воды на три месяца

      Заставить человечество сажать деревья оказалось невозможно

      Питон напал на полицейскую собаку

      Стало известно о смерти посещавшего передовую в зоне СВО мэра российского города

      В Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше