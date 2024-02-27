Стало известно о возможности УДО для сжегшего Коран Никиты Журавеля

Сжегший Коран Никита Журавель сможет подать на УДО через несколько месяцев

Сжегший Коран Никита Журавель сможет просить об условно-досрочном освобождении (УДО) через несколько месяцев после сегодняшнего приговора. Об этом РИА Новости заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

27 февраля Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих и хулиганстве.

Адвокат отметил, что эти статьи не предусматривают особых правил, поэтому подать ходатайство об УДО можно после отбытия половины срока. Пребывание в СИЗО зачтется из расчета день за полтора, то есть год и полтора месяца Журавель уже отбыл, объяснил Аграновский.