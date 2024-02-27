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14:19, 27 февраля 2024Бывший СССР

Военный высказался об усилении обороны ВСУ танковым взводом

Военный Дандыкин: танковый взвод не поможет в обороне ВСУ

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Обороноспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент находится не в лучшем состоянии, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Специалист добавил, что даже танковый взвод на одном направлении не поможет удержать оборону. Свою оценку он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«Позиционные бои ведутся уже достаточно давно, и они жесткие. Противник понимает, что все это связано с линией фронта, начиная от Купянска и до Краматорска, Славянска. Противник мечется, перебрасывает туда-сюда резервы, но один танковый взвод на сватовско-кременском направлении ничего не решит», — считает Дандыкин.

Он подчеркнул, что ВСУ при поддержке НАТО и США по-прежнему остаются сильными, потому российским военным необходимо действовать с повышенной осторожностью.

«Работы много, но мы найдем место, по которому можно сильно ударить. Пока же успехи есть на всех направлениях, идут бои в Работино, армия получила опыт и мотивацию, на полную мощность работает наш военно-промышленный комплекс. Взвод танков Т-64 Украине не поможет, это даже не батальон», — заключил военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ усиливают оборонительную линию на сватовско-кременском направлении. В частности, туда был переброшен танковый взвод Т-64. Перед прибытием танков инженерными войсками были подготовлены защищенные позиции и огневые точки.

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