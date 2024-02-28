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05:34, 28 февраля 2024Мир

В Турции оценили заявление Путина о самом надежном партнере России

Aydinlik: доверие Путина к Турции имеет огромное значение для Анкары
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Заявление российского президента Владимира Путина об энергетическом сотрудничестве с Турцией имеет огромное значение для отношений Москвы и Анкары, считает экономический обозреватель Aydinlik Серхат Латифоглу.

По его словам, слова главы России говорят о его доверии турецкой стороне. «Это поддерживающие и обнадеживающие заявления для Турции», — оценил экономист.

Он добавил, что торговые и финансовые отношения между Россией и Турцией обладают «колоссальным потенциалом». Латифоглу напомнил, что Путин назвал Турцию самым надежным партнером.

Ранее в интервью Павлу Зарубину Путин рассказал, что Россия никому не отказывала в энергоресурсах и не ограничивает поставки. После того, как Европа перестала брать российский газ, самым надежным партнером в сложившейся ситуации оказалась Турция, указал президент.

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      Марина Совина
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