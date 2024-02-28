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19:00, 28 февраля 2024Ценности

Бывшая жена Моргенштерна снялась в мини-шортах и шапке-ушанке

Фото: @influesii

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя инфлюэнсерша позировала на незастекленном балконе на фоне многоэтажных домов. При этом она примерила объемную меховую шапку-ушанку серого цвета и бежевые унты.

Кроме того, экс-возлюбленная музыканта надела черный наряд, который включал в себя водолазку и облегающие мини-шорты. Также она подчеркнула глаза широкими стрелками и распустила волосы.

В декабре 2023 года дизайнер Бьянка Цензори пришла в откровенном наряде на вечеринку в Дубае. Она предстала перед гостями в облегающем мини-платье с длинными рукавами.

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      Карина Черных
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