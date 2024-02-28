Бывшая жена Моргенштерна снялась в мини-шортах и шапке-ушанке

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя инфлюэнсерша позировала на незастекленном балконе на фоне многоэтажных домов. При этом она примерила объемную меховую шапку-ушанку серого цвета и бежевые унты.

Кроме того, экс-возлюбленная музыканта надела черный наряд, который включал в себя водолазку и облегающие мини-шорты. Также она подчеркнула глаза широкими стрелками и распустила волосы.

В декабре 2023 года дизайнер Бьянка Цензори пришла в откровенном наряде на вечеринку в Дубае. Она предстала перед гостями в облегающем мини-платье с длинными рукавами.