Герой ДНР стал замглавы российского региона

В Приморье командир отряда добровольцев стал замглавы региона

В Приморском крае командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов стал заместителем главы региона. Соответствующий указ подписал губернатор Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба правительства российского региона в Telegram.

Ефремов является Героем Донецкой народной республики, также ему присвоено звание Героя Приморья.

Новый вице-губернатор имеет военный опыт, отметили в пресс-службе. Там также указали, что с начала спецоперации Ефремов командует добровольческим отрядом «Тигр».

Ранее в Луганской народной республике заметили ушедшего на спецоперацию вице-премьера Забайкальского края Марата Мирхайдарова. Один из волонтеров опубликовал совместную фотографию с чиновником рядом с дорожным указателем «Кременная». Опубликовавший снимок мужчина заявил, что Михрайдаров был «много дальше [дорожного] знака на фотографии».