Глава СКР Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении воинского мемориала

Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении Вечного огня в Калининграде

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела против 38-летнего жителя Свердловской области и 37-летней жительницы Ижевска, осквернивших воинский мемориал в Калининграде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 244 («Надругательство над местами захоронения, совершенное группой лиц») УК РФ.

По версии следствия, в ночь на вторник, 27 февраля, туристы устроили пьяные танцы у мемориального комплекса 1200 гвардейцам — братской могиле воинов, павших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года. Более того, нарушители устроили там пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами. Действия россиян были зафиксированы камерами видеонаблюдения.