Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:07, 28 февраля 2024Культура

Журналисты пожаловались на запрет спрашивать про СВО на «Золотом граммофоне»

Журналист Russia News заявил о запрете спрашивать о СВО на «Золотом граммофоне»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
архивное фото

архивное фото . Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» журналистам запретили спрашивать номинантов об их отношении к российской специальной военной операции (СВО), передает Russia News.

Корреспондент издания сообщил, что руководитель пресс-службы «Русского радио» Кермен Шварцман потребовала удалить видео, где он задавал исполнителям вопросы об СВО. Журналист отказался это сделать, и его выгнали с церемонии. Охрана «Золотого граммофона» попросила отнестись к этому с пониманием, так как «есть свои подводные камни».

Предполагается, что «Русское радио» решило отвлечь внимание от участников «голой вечеринки» и уберечь артистов от негативных последствий. На красной дорожке «Золотого граммофона» присутствовал, например, певец Филипп Киркоров.

С этой же целью, как сообщает портал «Страсти», пресс-служба «Русского радио» раздавала представителям аккредитованных СМИ подборку высказываний владельца «Русской медиагруппы» и лидера группы «Земляне» Владимира Киселева с критикой в адрес Кремля, Администрации президента, министра культуры и доверенного лица российского лидера Владимира Путина — артиста SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Более того, журналистов попросили эти материалы «по возможности опубликовать».

Отмечается, что на «Русском радио» есть черные списки артистов, которые составил Киселев. В него входит и SHAMAN — лидер группы «Земляне» обвиняет певца в связях с Кремлем и отказывается ставить в ротацию патриотические хиты.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Германия подняла в воздух истребители. Причиной тревоги стал российский самолет-разведчик

      Бывший мэр российского города опубликовал видео дрифта на лимузине на Байкале

      Зеленский назвал цель визита в Албанию

      В Госдуме отреагировали на сообщения о спецназе стран Запада на Украине

      Дверь российского самолета едва не оторвало сильным ветром

      Россиянам рассказали о вступающих в силу в марте законах

      Президент Грузии назвала конфликт на Украине причиной сближения с ЕС

      Певица Адель объявила об уходе со сцены

      Водитель запер россиянку в квартире и изнасиловал ее

      Стало известно о разговоре Мбаппе и Макрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше