Журналисты пожаловались на запрет спрашивать про СВО на «Золотом граммофоне»

Журналист Russia News заявил о запрете спрашивать о СВО на «Золотом граммофоне»

На церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» журналистам запретили спрашивать номинантов об их отношении к российской специальной военной операции (СВО), передает Russia News.

Корреспондент издания сообщил, что руководитель пресс-службы «Русского радио» Кермен Шварцман потребовала удалить видео, где он задавал исполнителям вопросы об СВО. Журналист отказался это сделать, и его выгнали с церемонии. Охрана «Золотого граммофона» попросила отнестись к этому с пониманием, так как «есть свои подводные камни».

Предполагается, что «Русское радио» решило отвлечь внимание от участников «голой вечеринки» и уберечь артистов от негативных последствий. На красной дорожке «Золотого граммофона» присутствовал, например, певец Филипп Киркоров.

С этой же целью, как сообщает портал «Страсти», пресс-служба «Русского радио» раздавала представителям аккредитованных СМИ подборку высказываний владельца «Русской медиагруппы» и лидера группы «Земляне» Владимира Киселева с критикой в адрес Кремля, Администрации президента, министра культуры и доверенного лица российского лидера Владимира Путина — артиста SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Более того, журналистов попросили эти материалы «по возможности опубликовать».

Отмечается, что на «Русском радио» есть черные списки артистов, которые составил Киселев. В него входит и SHAMAN — лидер группы «Земляне» обвиняет певца в связях с Кремлем и отказывается ставить в ротацию патриотические хиты.