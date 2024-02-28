Ким Кардашьян испугала подписчиков снимком в корсете

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в необычном наряде и испугала подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя бизнесвумен поделилась снимками, на которых предстала в корсетном белом боди люксового бренда Mugler, оформленном глубоким декольте. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость нанесла на лицо минимальное количество косметики, а волосы уложила в гладкую прическу.

Пользователи сети удивились внешнему виду Кардашьян, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Как будто у нее не хватает несколько ребер», «Выглядит так, словно ее пытали», «Пожалуйста, прекрати худеть. Это не очень хорошо для женщины», «Неудачный способ продвижения нездоровых пропорций у женщин», «Какая странная форма у этого наряда», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что корсетные топы вновь вернулись в моду в 2024 году благодаря знаменитостям. Выяснилось, что популярные инфлюэнсеры стали массово появляться на мероприятиях и прогуливаться по городам в различных вариациях данного предмета гардероба.