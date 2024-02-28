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11:54, 28 февраля 2024Бывший СССР

Кулеба озвучил сроки подписания соглашения о гарантиях безопасности с США

Кулеба: США договорятся о гарантиях безопасности с Киевом после оценки ресурсов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США подпишут с Киевом соглашение о гарантиях безопасности после того, как Вашингтон оценит имеющиеся у него ресурсы. Такие сроки озвучил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина».

По его словам, эти соглашения о гарантиях очень конкретны, в них стороны должны договориться о «суммах и конкретных вещах», над которыми они будут работать.

«И Соединенные Штаты смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание, какой ресурс находится в их распоряжении. Вот такая логика», — заключил Кулеба.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что Украина в марте 2024 года может подписать соглашение с США о гарантиях взаимной безопасности по образцу аналогичных договоров с Германией и Францией.

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      Алевтина Запольская
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