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12:46, 28 февраля 2024Бывший СССР

Мэр Ясиноватой рассказал об обстановке после взятия под контроль Авдеевки

Мэр Ясиноватой Шевченко: ВСУ прекратили удары после взятия под контроль Авдеевки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием дронов по Ясиноватой прекратились после взятия под контроль Авдеевки российскими войсками. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко, цитирует ТАСС.

«По городу мы пока не фиксируем ударов дронами, теперь уже расстояние не позволяет», — сказал градоначальник об обстановке в Ясиноватой.

По его данным, число обстрелов со стороны Украины тоже значительно уменьшилось. Шевченко отметил, что несколько дней по городу не было ударов ВСУ.

Авдеевка, расположенная под Донецком, перешла под контроль российских сил 17 февраля. Через два дня войска России заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

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      Кристина Есикова
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