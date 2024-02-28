Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 28 февраля, сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Дежурные средства ПВО сбили над приграничным регионом беспилотник самолетного типа, уточнили в ведомстве. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Днем ранее, 28 февраля, системы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью. Тогда же было сбито два беспилотника над Брянской областью.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.