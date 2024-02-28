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18:16, 28 февраля 2024Из жизни

Мужчина 20 раз попадал в больницу после глотка холодной воды

В США мужчина с аритмией 20 раз попадал в больницу из-за глотка холодной воды

Фото: Unsplash

Житель США больше 20 раз оказывался на больничной койке после того, как пил холодную воду. Его историю рассказывает ABC 13.

Франклин Эрибеана из города Хьюстон, штат Техас, впервые столкнулся с проблемами со здоровьем в возрасте 18 лет. Он пил воду, когда ощутил «толчок» в груди, после чего потерял сознание и был госпитализирован. За следующие 15 лет американец попадал в больницу больше 20 раз с одними и теми же симптомами. Эрибеана неоднократно принимал курс лекарств и проходил обследования, однако врачам не удавалось поставить ему диагноз.

Ему удалось выяснить, что с ним происходит, только после того, как он в очередной раз почувствовал недомогание. Мужчина находился в тренажерном зале и сделал глоток холодной воды. Внезапно его сердце начало колотиться. После этого американец решил пройти генетическое тестирование и выяснил, что у него, его сестры и отца есть генная мутация, которая вызывает фибрилляцию предсердий или, как ее еще называют, мерцательную аритмию. При таком сердцебиении предсердия сокращаются хаотично и нерегулярно, в результате чего нарушается кровообращение в организме.

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По предположениям врачей, афибрилляция у Эрибеаны могла быть вызвана употреблением холодной воды, которая касалась блуждающего нерва и нарушала его работу. Этот нерв проходит от мозга к брюшной полости и регулирует сердцебиение. «Если вас что-то беспокоит, не бойтесь сказать об этом родителям. Не бойтесь рассказать об этом врачу, когда придете на прием, или, если это покажется вам достаточно серьезным, не бойтесь обратиться в отделение неотложной помощи», — призывает американец.

Ранее сообщалось, что женщина очнулась после пяти лет комы благодаря любви матери, которая продолжила бороться за ее выздоровление. Сейчас пациентка не может связно говорить, но к ней постепенно возвращается подвижность.

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