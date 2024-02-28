Мужчина 20 раз попадал в больницу после глотка холодной воды

В США мужчина с аритмией 20 раз попадал в больницу из-за глотка холодной воды

Житель США больше 20 раз оказывался на больничной койке после того, как пил холодную воду. Его историю рассказывает ABC 13.

Франклин Эрибеана из города Хьюстон, штат Техас, впервые столкнулся с проблемами со здоровьем в возрасте 18 лет. Он пил воду, когда ощутил «толчок» в груди, после чего потерял сознание и был госпитализирован. За следующие 15 лет американец попадал в больницу больше 20 раз с одними и теми же симптомами. Эрибеана неоднократно принимал курс лекарств и проходил обследования, однако врачам не удавалось поставить ему диагноз.

Ему удалось выяснить, что с ним происходит, только после того, как он в очередной раз почувствовал недомогание. Мужчина находился в тренажерном зале и сделал глоток холодной воды. Внезапно его сердце начало колотиться. После этого американец решил пройти генетическое тестирование и выяснил, что у него, его сестры и отца есть генная мутация, которая вызывает фибрилляцию предсердий или, как ее еще называют, мерцательную аритмию. При таком сердцебиении предсердия сокращаются хаотично и нерегулярно, в результате чего нарушается кровообращение в организме.

По предположениям врачей, афибрилляция у Эрибеаны могла быть вызвана употреблением холодной воды, которая касалась блуждающего нерва и нарушала его работу. Этот нерв проходит от мозга к брюшной полости и регулирует сердцебиение. «Если вас что-то беспокоит, не бойтесь сказать об этом родителям. Не бойтесь рассказать об этом врачу, когда придете на прием, или, если это покажется вам достаточно серьезным, не бойтесь обратиться в отделение неотложной помощи», — призывает американец.

Ранее сообщалось, что женщина очнулась после пяти лет комы благодаря любви матери, которая продолжила бороться за ее выздоровление. Сейчас пациентка не может связно говорить, но к ней постепенно возвращается подвижность.

