На Украине озвучили суммы взятки за решение о демобилизации бойца ВСУ

«Страна.ua»: врачи вымогают у бойцов ВСУ до 100 тысяч гривен за нужное решение

Военно-врачебные комиссии (ВВК) вымогают у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) за решение о демобилизации в случае ранения или травмы. О том, какие суммы взятки озвучили врачи, пишет украинское издание «Страна.ua».

Как отмечает издание, главным фактором коррупции стал приказ Министерства обороны Украины о военно-медицинской экспертизе, который врачи широко трактуют к своей выгоде. Украинские солдаты жалуются на сложности с обоснованием как хронических заболеваний, так и последствий ранений.

«При получении травмы военнослужащий вынужден доказывать, что он не верблюд. (...) Но это лишь первый этап хождения по мукам. Даже если военнослужащий получил направление от части на ВВК, ему предстоит столкнуться с более глобальным вымогательством — от членов комиссии», — рассказал в разговоре с изданием сержант ВСУ Юрий. Он отметил необходимость подтверждения командира, что боец не находился в состоянии опьянения.

Как отмечают бойцы ВСУ, часто сотрудники ВВК делают скидку и предлагают более дешевые варианты врачебного заключения. Например, решение об увольнении по неврологическому заболеванию оценивается в три тысячи долларов, а диагноз «последствия контузии» оценивается в 1,5 тысячи долларов.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины Семен Кривонос сообщил, что ведомство расследует десятки дел по преступлениям в сфере обороны. В приоритете у НАБУ дела, связанные с закупками вооружения, бронетехники, питания и одежды.