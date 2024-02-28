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15:05, 28 февраля 2024Культура

Названа дата выписки Алибасова из больницы

Сын Алибасова заявил, что продюсера выпишут из больницы в ближайшие два дня

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сын продюсера группы «На-На», популярного музыканта Бари Алибасова рассказал, когда его отец должен выйти из больницы. Его слова приводит РИА Новости.

Бари Алибасов-младший заявил, что это должно произойти до конца рабочей недели — в ближайшие два дня. «Завтра-послезавтра выписка… Название диагноза — "неподтвержденный инсульт". Он попал в больницу, как только у него начинался инсульт, поэтому его удалось спасти», — сказал он.

Ранее сын продюсера рассказал, что жизни его родителя ничто не угрожает.

25 февраля появилась информация, что Алибасова поместили в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.

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      Варвара Кошечкина
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