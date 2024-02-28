Дом в российском городе превратился в парную из-за прорыва трубы

Дом в Нижнем Новгороде затопило кипятком из-за прорыва трубы

Первый этаж дома в Нижнем Новгороде превратился в парную из-за прорыва теплотрассы. О последствиях аварии местные жители рассказали в эфире передачи «Кстати».

Еще 24 февраля жильцы дома по улице Горловская услышали странные звуки, раздающиеся из-под пола. При надавливании покрытие вскрылось, и потоки воды устремились в квартиру. Кипяток оторвал ламинат от бетонного основания. Мебель отправилась на помойку, техника пришла в негодность. Некоторые квартиры превратились в сауны. Зайти домой хозяевам просто невозможно, и они снимают жилье посуточно.

Как только вода начала сочиться в квартиру, собственники принялись обзванивать коммунальщиков. Сотрудники «Теплоэнерго» прибыли на вызов лишь спустя несколько дней — авария пришлась как раз на выходные.

Коммунальная авария в другом районе города ранее привела к возбуждению уголовного дела. Вследствие прорыва трубопровода 16 человек, в том числе двое детей, ошпарили кипятком ноги. Многие получили травмы, провалившись в снег, под которым скопилась горячая вода. В январе горячей водой затопило кабинет орловской школы. Кипяток полился из розеток и ламп прямо во время занятия.