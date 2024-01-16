После прорыва трубы в российском городе возбудили уголовное дело

В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело после прорыва трубы

В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после прорыва трубопровода, в результате которого больше десятка жителей города обварили ноги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Авария по улице Студеная произошла утром 16 января. По некоторым данным, пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Они госпитализированы с ожогами ног и рук первой и второй степени. Многие получили травмы, провалившись в снег, под которым скопилась горячая вода. После случившегося без тепла осталось 20 многоквартирных домов, где проживает более трех тысяч человек.

Ранее в Орле из-за коммунальной аварии кипятком затопило учебный класс. Во время урока из розеток и ламп неожиданно полилась вода, а кабинет заволокло паром.