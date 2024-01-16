Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:40, 16 января 2024Силовые структуры

После прорыва трубы в российском городе возбудили уголовное дело

В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело после прорыва трубы

Фото: Георгий Поветкин / ТАСС

В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после прорыва трубопровода, в результате которого больше десятка жителей города обварили ноги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Авария по улице Студеная произошла утром 16 января. По некоторым данным, пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Они госпитализированы с ожогами ног и рук первой и второй степени. Многие получили травмы, провалившись в снег, под которым скопилась горячая вода. После случившегося без тепла осталось 20 многоквартирных домов, где проживает более трех тысяч человек.

Ранее в Орле из-за коммунальной аварии кипятком затопило учебный класс. Во время урока из розеток и ламп неожиданно полилась вода, а кабинет заволокло паром.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО заявили об активном наступлении России на Украине

      Мощный ветер на популярном горнолыжном курорте Сочи попал на видео

      Ольга Серябкина снялась в платье с откровенным разрезом и восхитила фанатов

      Названа причина проблем с переводами между Россией и Турцией

      В России объяснили растущее значение Севморпути

      Стало известно о способности КНДР поразить крупнейшую базу США в Тихом океане

      Стилист Рогов высказался о назначении на роль ведущего «Модного приговора»

      В Совфеде заявили об отрицательной динамике в отношениях России и Армении

      В Госдуме отреагировали на ограничения китайских банков при работе с россиянами

      В Европе заявили об экономической зависимости России от Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости