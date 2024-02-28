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13:18, 28 февраля 2024Наука и техника

Обнаружено негативное влияние ожирения на печень

iScience: обнаружено негативное влияние ожирения на печень

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Ученые Токийского университета в Японии обнаружили, что ожирение значительно меняет метаболизм печени у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

Чтобы лучше понять негативное влияние ожирения на этот орган, специалисты сравнили печень обычных мышей и мышей, страдающих ожирением, после периодов кормления и голодания.

У типичных мышей аллостерическая регуляция (процесс, контролирующий обмен веществ) подавлялась во время кормления и активировалась при голодании. Однако у мышей с ожирением аллостерическая регуляция усиливалась во время кормления и снижалась при голодании. По словам авторов, это может привести к метаболическим нарушениям, таким как усталость и снижение аппетита.

При употреблении пищи печень накапливает запасы энергии, которая затем высвобождается по мере необходимости. Эта система известна как метаболический гомеостаз. Однако результаты указывают на то, что при ожирении нарушается работа только печени, но и происходят изменения метаболических циклов во всем организме.

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      Александр Еникеев
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