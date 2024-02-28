Олигарха Коломойского оставили под стражей

Суд на Украине оставил под стражей олигарха Коломойского, уменьшив сумму залога

На Украине Шевченковский суд оставил под стражей олигарха Игоря Коломойского, при этом уменьшив сумму залога. Об этом сообщил его адвокат Александр Лисак, передает издание «Украинская правда».

Срок ареста продлили на два месяца, до 25 апреля 2024 года. Сумма залога уменьшена на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен (5,76 миллиарда рублей).

Лисак отметил, что Коломойский не будет вносить залог, а адвокаты требуют немедленного медицинского обследования бизнесмена. «Отметил, чтобы прокурор провел надлежащее медицинское обследование. Возложил эту обязанность на прокурора», — сказал он.

Ранее адвокаты Коломойского подали в суд иск с требованием отменить решение о лишении его украинского гражданства. В июле прошлого года сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства украинского олигарха, однако никаких официальных объявлений не было сделано.