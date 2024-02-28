Онлайн-покупки россиян собрались обложить единой пошлиной

«Известия»: в РФ могут отменить порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа

Российские власти рассматривают возможность полной отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров, купленных за рубежом, составляющего сейчас 1000 евро, а такие покупки планируется обложить единым сбором в пять процентов, пишут «Известия», отмечая, что представители ритейла предупреждают о возможном сокращении продаж на треть.

Как узнали журналисты, главы государств—участников ЕАЭС ранее одобрили и направили на ратификацию поправки в Таможенный кодекс о трансграничной торговле, дающие право отказаться от установления нормы беспошлинного ввоза для онлайн-покупок. В Минфине РФ считают подобные шаги экономически обоснованными, а вопрос изменений, которые позволят их осуществить, уже обсуждается в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), говорится в публикации.

В ЕЭК в свою очередь уточнили, что «по вопросу введения беспошлинного порога позиции государств-членов союза еще формируются».

Сейчас для товаров дешевле указанного порога и весящих менее 31 килограмма пошлины не предусмотрены, а при его превышении взимается 15 процентов от стоимости продукции. Мера была введена весной 2022 года для поддержания наполняемости рынка потребительских товаров на фоне перестройки импортерами логистических цепочек. Нынешнее правило, утверждаемое всеми пятью странами ЕАЭС, действует до 1 апреля. Если до этого дня не будет принято общее решение по вопросу, порог автоматически снизят до 200 евро (его величины с января 2020 года).

Ранее сообщалось, что среди прочих вариантов в РФ обсуждается возможное снижение беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах до 200-500 евро