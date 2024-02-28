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01:14, 28 февраля 2024Мир

Карлсон раскрыл отношение премьера Венгрии к конфликту на Украине

Журналист Карлсон: премьер Венгрии Орбан не верит в победу Украины над Россией
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Aris Oikonomou / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не верит в победу Украины в конфликте с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон. Об этом он рассказал в эфире подкаста на YouTube-канале.

Карлсон раскрыл слова венгерского политика, сказанные ему за рамками интервью. Как уточнил журналист, Орбан признает, что Украина является крошечной страной по сравнению с Россией. Премьер объяснил, что «у России экономика военного времени, а у Украины нет экономики». «Победят ли они (Украина)? Нет. Конечно же они не могут победить», — озвучил он отношение Орбана к ситуации.

Как уточнил Такер, Орбан, услышав его вопрос, посмотрел на него как будто он был «невменяемым».

Ранее Орбан заявил, что вопрос о победителе в конфликте на Украине неразрешим. Он призвал к мирному урегулированию.

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      Марина Совина
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