Карлсон раскрыл отношение премьера Венгрии к конфликту на Украине

Журналист Карлсон: премьер Венгрии Орбан не верит в победу Украины над Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не верит в победу Украины в конфликте с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон. Об этом он рассказал в эфире подкаста на YouTube-канале.

Карлсон раскрыл слова венгерского политика, сказанные ему за рамками интервью. Как уточнил журналист, Орбан признает, что Украина является крошечной страной по сравнению с Россией. Премьер объяснил, что «у России экономика военного времени, а у Украины нет экономики». «Победят ли они (Украина)? Нет. Конечно же они не могут победить», — озвучил он отношение Орбана к ситуации.

Как уточнил Такер, Орбан, услышав его вопрос, посмотрел на него как будто он был «невменяемым».

Ранее Орбан заявил, что вопрос о победителе в конфликте на Украине неразрешим. Он призвал к мирному урегулированию.