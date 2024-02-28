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14:25, 28 февраля 2024Культура

Директор Славы Марлоу высказался об отмене концерта в одном из городов России

Директор Славы Марлоу Шавгулидзе: отмена концерта никак не связана с повесткой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Отмена концерта рэпера, продюсера и автора песен Славы Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) в одном из городов России произошла не со стороны площадки, а со стороны организаторов, сообщил концертный директор битмейкера Владимир Шавгулидзе.

Речь идет о выступлении артиста в Воронеже, которое было запланировано на 8 марта. О его отмене сообщается на сайте площадки Arena Hall.

«Вопрос о причинах отмены надо задать организаторам, но это никак не связано с новостной повесткой, что кому-то якобы прислали какие-то списки запрещенных артистов. То есть отменили его раньше, нежели какие-либо вопросы стали возникать. Для нас это какая-то странная ситуация», — высказался Шавгулидзе.

Ранее в ряде городов России отменили концерты певицы Aнны Asti после ее участия в «голой вечеринке».

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      Екатерина Смирная
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