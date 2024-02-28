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17:38, 28 февраля 2024Среда обитания

Россияне залили каток пивом

В Екатеринбурге открыли пивной каток

Кадр: Telegram-канал «Екатское Чтиво»

Екатеринбургские энтузиасты залили каток пивом. О том, как местным жителям провести досуг со вкусом, пишет «Московский комсомолец».

Открыть хмельной каток решила местная пивоварня в целях рекламной кампании. На то, чтобы залить каток, у предпринимателей ушло 400 литров напитка, или 20 кег по 20 литров. Проект был экспериментальным — прежде в России подобных катков не создавали. Пивовары гадали, появится ли на морозе у пива странный запах и выдержит ли алкогольный лед февральскую погоду.

Увидев результат, бизнесмены решили следующей зимой привлечь к реализации идеи и других пивоваров, чтобы устроить настоящий городской фестиваль. Местоположение революционного катка пока засекречено — ледовары боятся подпускать к нему детей.

Алкогольная зависимость нередко превращает человека в раба напитка. Однако поставить алкоголь на службу человечеству стремятся пиводелы со всего мира. Так, в Сингапуре в слабоалкогольный напиток научились превращать воду из туалета. Перед добавлением в пиво сточные воды очищают, дезинфицируют с помощью ультрафиолета и пропускают через специальные мембраны. Их соотечественники нашли применение и отходам от производства напитка. Отработанные пивные зерна становятся эмульгатором для замены яичного желтка в майонезе и мороженом.

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      Виктория Клабукова
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