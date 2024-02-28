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17:03, 28 февраля 2024Бывший СССР

Почти половина украинцев оказались не готовы к мобилизации

Info Sapiens: 48,1 процента украинцев оказались не готовы к мобилизации

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Почти половина опрошенных украинцев не захотели вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные обнаружило исследовательское агентство Info Sapiens, передает сайт Texty.org.ua.

Согласно опросу, 29,8 процента респондентов заявили, что они совсем не готовы к службе, еще 18,3 процента ответили, что скорее неготовы. Таким образом, не готовыми к мобилизации оказались 48,1 процента украинцев.

Больше всего респондентов демотивирует недостаточное материальное обеспечение — 65,6 процента ответов, риск получить инвалидность или не выжить — 64,1 процента, неопределенность сроков службы — 63,8 процента и вероятность попасть к плохому командиру — 59,6 процента ответов.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что расширение мобилизации на Украине будет отложено до проведения аудита в ВСУ. По словам украинского лидера, ей будет заниматься главнокомандующий армией Александр Сырский.

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      Алевтина Запольская
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