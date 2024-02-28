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09:55, 28 февраля 2024Бывший СССР

Посол рассказал о проблемах ВСУ с вербовкой наемников

Посол Мирошник: Киев испытывает проблемы с вербовкой иностранных наемников

Фото: Reuters

Украина испытывает проблемы с привлечением иностранных наемников для участия в военном конфликте. Об используемой схеме вербовки рассказал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что Киев использует заграничные представительства в качестве рекрутинговых центров, что нарушает каноны дипломатической и консульской деятельности. «Правда, на сегодняшний день эта деятельность не особенно эффективна», — уточнил Мирошник.

По его словам, чаще всего работа наемников на Украине строится через частные военные компании, которых «засветилось» уже около десятка, в частности, European Security Academy.

При этом Мирошник уточнил, что рекрутинг наемников через диппредставительства оказывается неэффективным, поскольку «утилизация на фронте своего населения обходится гораздо дешевле».

«Во-вторых, изменилось отношение самих наемников к участию в боевых действиях против российской армии, потому что здесь совершенно другой характер военных действий нежели чем в Сирии, Ираке или других горячих точках, где заказчиками их услуг выступают англосаксы», — указал посол.

Ранее Следственный комитет России установил более 590 наемников из 46 государств, которые воюют на стороне Украины. Среди них граждане США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии. В отношении 593 наемников возбудили уголовные дела.

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      Алевтина Запольская
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