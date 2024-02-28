Посол России увидел украинскую пропаганду в заявлении МИД Аргентины

Посол России Феоктистов: увидели украинскую пропаганду в заявлении МИД Аргентины

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что с разочарованием увидел в заявлении МИД Аргентины по случаю второй годовщины начала специальной военной операции (СВО) тезисы украинской пропаганды. Об этом сообщает РИА Новости.

«С удивлением и разочарованием увидели в тексте ряд тезисов, распространяемых украинской пропагандой с целью склонить на свою сторону мировое общественное мнение», — сказал дипломат.

Он напомнил, что причиной вмешательства России в ситуацию на Украине стало нападение украинских вооруженных сил на Донбасс в нарушение Минских соглашений.

Ранее глава аргентинского МИД Диана Мондино заявила, что президент Аргентины Хавьер Милей может встретиться с Владимиром Путиным, такая возможность сохраняется до сих пор. По ее словам, дипломатия и вежливость никогда не теряются, даже если у стран разные точки зрения.