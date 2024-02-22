Аргентина допустила встречу Путина с Милеем

Глава МИД Аргентины Мондино: Милей может встретиться с Путиным

Президент Аргентины Хавьер Милей может встретиться с Владимиром Путиным, такая возможность сохраняется до сих пор. Об этом заявила глава аргентинского МИД Диана Мондино, сообщает РИА Новости.

«Полагаю, что да. Дипломатия и вежливость никогда не теряются, даже если у нас разные точки зрения», — ответила она на вопрос о возможности организации встречи лидеров двух государств.

19 февраля стало известно, что с момента вступления в полномочия нового президента Аргентины Хавьера Милея бедность в стране рекордно выросла. Как отмечают аналитики, в январе уровень бедности в Аргентине достиг 57,4 процента, это самый высокий показатель за последние 20 лет. До решений Милея обесценить песо вдвое по отношению к доллару и поднять налоги уровень бедности составлял 49,5 процента. Сейчас шесть из десяти аргентинцев находятся за чертой бедности.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей в письмах российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение вступить в БРИКС.