Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 28 февраля 2024Мир

Премьер Японии предстанет перед парламентским комитетом по этике

Премьер Японии Кисида лично предстанет перед парламентским комитетом по этике

Фото: Rodrigo Reyes Marin / Pool / Reuters

Премьер Японии Фумио Кисида лично предстанет перед парламентским комитетом по этике на фоне скандала с коррупцией в правящей партии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я сам, как лидер Либерально-демократической партии (ЛДП), выступлю и выполню свою обязанность, чтобы объясниться перед средствами массовой информации», — рассказал политик.

Заседание комитета должно состояться в четверг, 29 января. Ключевым нерешенным вопросом является открытость процесса. Обычно подобные слушания проходят в закрытом порядке, однако Кисида может настаивать на присутствии журналистов.

Скандал связан с обвинениями в подкупе фондами ряда крупных членов ЛДП и не декларировании ими своих доходов. Несмотря на то, что премьер Японии не имеет отношение к обвинениям, в отставку ушли экс-министр торговли Ясутоши Нисимура и бывший главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Главной причиной, почему Кисида хочет лично выступить и урегулировать вопрос, авторы называют желание поднять доверие к кабинету министров. Ранее, согласно проведенному газетой Mainichi опросу, действующее правительство не одобряют 82 процента респондентов, что является самим низким показателем с 1947 года.

Данная ситуация осложняется сентябрьскими выборами в руководство партии, после которых Кисида гипотетически может быть смещен в пользу более популярных политиков. ЛДП практически непрерывно правит Японией с окончания Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине уже есть иностранные военные. В Европе заявили, что это спецназовцы

      В клинике звездного хирурга Хайдарова начались обыски после смерти пациента

      Найден древний кальмар-вампир

      Мэр Ясиноватой рассказал об обстановке после взятия под контроль Авдеевки

      Руцкой фразой «у нас нельзя быть таким» оценил личность Николая Рыжкова

      Стало известно о планах Украины изъять мощи святых из Киево-Печерской лавры

      Главу ЕК уличили в нечистоплотной политике по Украине

      Инспекторы США провели проверки вооружения на Украине

      Россиян пригласили на бесплатные концерты популярных артистов

      В Германии насчитали «небольшое число» западных военных на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше