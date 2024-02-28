Премьер Японии предстанет перед парламентским комитетом по этике

Премьер Японии Кисида лично предстанет перед парламентским комитетом по этике

Премьер Японии Фумио Кисида лично предстанет перед парламентским комитетом по этике на фоне скандала с коррупцией в правящей партии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я сам, как лидер Либерально-демократической партии (ЛДП), выступлю и выполню свою обязанность, чтобы объясниться перед средствами массовой информации», — рассказал политик.

Заседание комитета должно состояться в четверг, 29 января. Ключевым нерешенным вопросом является открытость процесса. Обычно подобные слушания проходят в закрытом порядке, однако Кисида может настаивать на присутствии журналистов.

Скандал связан с обвинениями в подкупе фондами ряда крупных членов ЛДП и не декларировании ими своих доходов. Несмотря на то, что премьер Японии не имеет отношение к обвинениям, в отставку ушли экс-министр торговли Ясутоши Нисимура и бывший главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Главной причиной, почему Кисида хочет лично выступить и урегулировать вопрос, авторы называют желание поднять доверие к кабинету министров. Ранее, согласно проведенному газетой Mainichi опросу, действующее правительство не одобряют 82 процента респондентов, что является самим низким показателем с 1947 года.

Данная ситуация осложняется сентябрьскими выборами в руководство партии, после которых Кисида гипотетически может быть смещен в пользу более популярных политиков. ЛДП практически непрерывно правит Японией с окончания Второй мировой войны.