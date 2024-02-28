Стало известно об авиаударах по позициям ВСУ в Работино

Рогов заявил об авиаударах по местам снабжения гарнизона ВСУ в Работино

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские силы нанесли массированные авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Работино. Слова Рогова приводит РИА Новости.

Рогов уточнил, что авиаудары были нанесены по тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ в Работино на запорожской линии фронта. Атаки фугасными авиабомбами попали по скоплению украинской бронетехники и живой силы на ореховском направлении.

«Основные удары пришлись по пригороду Орехова и в районе поселка Малая Токмачка. Именно с этих мест идет снабжение украинских боевиков в Работино», — отметил Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что российские силы зашли в южную часть села Работино Запорожской области. По его словам, части ВСУ продолжают удерживать позиции на севере села.