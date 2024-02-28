«Распоясавшиеся европейские сателлиты». Посол России заявил, что США осознают последствия отправки войск на Украину

Посол РФ Антонов: США осознают последствия отправки западных войск на Украину

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США осознают последствия отправки западных войск на Украину.

Дипломат прокомментировал публикацию доклада Сухопутных войск США о Вооруженных силах Российской Федерации. В соцсетях материал распространялся с заголовком «Знаете ли вы своего врага?»

Такого рода риторика вызывает крайнюю озабоченность. Речь идет не о подверженных электоральной конъюнктуре американских политиках, позволяющих себе безответственные и развязные высказывания. В данном случае мы говорим о некогда уважаемых коллегах из Пентагона Анатолий Антонов посол России в Вашингтоне

О чем говорится в своде данных Сухопутных войск США «Российская тактика»?

Сухопутные войска США подготовили свод данных о Вооруженных силах (ВС) России, их структуре, вооружениях и тактике действий. Материал под названием «Российская тактика» из 280 страниц заявлен как учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров».

В документе также содержатся сведения от мест постоянной дислокации воинских частей до характеристик российской техники. При этом авторы утверждают, что не затрагивают украинский конфликт.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что США будут применять разработанный ими свод данных о российских войсках для помощи Украине в условиях специальной военной операции (СВО).

Антонов оценил заявления об отправке западных войск на Украину

Антонов заявил, что в условиях гибридной войны Запада против России провокационные высказывания Сухопутных войск США могут привести к негативным последствиям, это прекрасно понимает Вашингтон.

Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооруженных сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации Анатолий Антонов посол России в США

Посол призвал США вспомнить об азах международной политики

Посол призвал Вашингтон вспомнить об азах международной политики и отказаться от эскалации ради мировой стабильности, за которую особую ответственность несут Россия и США.

Возвращение к принципу неделимости безопасности — единственный способ предотвращения конфликтов Анатолий Антонов посол России в США

Ряд западных стран отвергает отправку своих военных на Украину

На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину.

В свою очередь министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что европейские лидеры обсуждали различные варианты помощи Киеву, но речи о непосредственном участии военных в столкновениях с Россией не шло.

Это не отправка войск для ведения войны против России. Сказать, что мы ничего не исключаем -— это не слабость и не эскалация Себастьян Лекорню министр обороны Франции

В НАТО также отвергли планы по отправке войск на Украину. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что размещение военного контингента на украинской территории не обсуждается.

Аналогичное заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что страны Европейского союза (ЕС) и НАТО не будут направлять войска на Украину, их лидеры «весьма единодушны» в этом вопросе.

По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, американский президент Джо Байден ясно дал понять, что США не отправят войска на Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что отправка западных войск на Украину приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.