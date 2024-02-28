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15:35, 28 февраля 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали отказаться от чая в пакетиках

Физиолог Созыкин: при заваривании пакетики чая выделяют опасный микропластик

Фото: Syed Rifat Hossain / Unsplash

Употребление чая в пакетиках может быть опасно для здоровья, предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, физиолог Александр Созыкин. Об опасности такого напитка он рассказал в беседе с News.ru.

По словам Созыкина, при заваривании пакетики выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается на искусственные наночастицы. «При регулярном употреблении накапливается в органах и системах нашего тела. Исследования показали, что поражаются в основном кровь, печень и почки. И это может привести к различным онкологическим заболеваниям», — объяснил физиолог.

В заключение специалист посоветовал россиянам отказаться от чая в пакетиках и заваривать вместо него листовой или гранулированный чай.

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Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала рецепт чая для профилактики рака. По словам Кашух, семена гречихи татарской богаты полезными для организма веществами, и заваренный на них чай можно использовать в рационе для профилактики онкологических заболеваний.

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      Александра Лисица
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