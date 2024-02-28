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13:34, 28 февраля 2024Забота о себе

Россиянам развеяли популярный миф о микроволновках

Профессор МГУ Пятаков: использование микроволновой печи безопасно для здоровья

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Использование микроволновых печей безопасно для здоровья вопреки заблуждениям, рассказал россиянам профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ, профессор РАН, доктор физико-математических наук Александр Пятаков. Популярный миф об опасности этой бытовой техники он развеял в беседе с «Москвой 24».

Он объяснил, что микроволновка разогревает еду с помощью теплового воздействия микроволнового излучения частотой 2,45 гигагерца на молекулы воды в пище. Это воздействие действительно может быть опасно для содержащих большое количество воды биологических тканей. «Но это поле сконцентрировано внутри камеры микроволновки. Излучение вовне по интенсивности не превышает то, что используется в домашней сети Wi-Fi», — рассказал Пятаков.

Если закрывать дверцу микроволновки, правильно эксплуатировать ее и следить за исправностью устройства, металлический корпус и сетка служат надежным экраном от излучения, ослабляя его до безопасных для человека уровней. Еда из СВЧ-печи, по словам профессора, также представляет не больше опасности, чем любое другое горячее блюдо. «Здесь скорее стоит говорить о вкусовых качествах такой пищи. Она не сравнится с едой из духовки, а тем более с той, что часами томилась в русской печи», — заключил он.

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      Александра Лисица
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