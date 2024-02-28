Россиянам раскрыли главный миф о натуральных продуктах

Пищевой эксперт Баласанян: натуральные продукты необязательно стоят дорого

Натуральные продукты необязательно стоят дорого, убеждена основатель и руководитель одного из крупнейших в России поставщиков компонентов для пищевого производства «Союзкомпонент» Светлана Баласанян. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла главные мифы о натуральных продуктах и маркетинговые уловки их производителей.

Баласанян подчеркнула, что натуральные продукты питания есть в любом ценовом сегменте, а не только среди дорогих товаров с соответствующей маркировкой. Чтобы сэкономить и выбрать в магазине именно их, эксперт призвала внимательно читать состав. «Это поможет избежать покупки товаров, которые содержат синтетические аналоги натуральных ингредиентов. Например, наличие подсластителя аспартама в низкокалорийных напитках может привести к нежелательным последствиям для здоровья, несмотря на их заявленную "натуральность"», — говорит Баласанян.

Также, по словам эксперта, нужно обращать внимание на то, какие пищевые добавки есть в составе. Она уточнила, что, если ароматизатор обозначен как «натуральный», это значит, что для его производства использовали натуральные продукты. «Если же говорится об ароматизаторе, "идентичном натуральному", то он был изготовлен из сочетания различных компонентов, но не из самой выжимки продукта», — отметила Баласанян.

Еще одной популярной маркетинговой уловкой специалистка назвала производство обезжиренных молочных продуктов. По ее словам, многие потребители считают их более полезными, хотя на самом деле производители часто добавляют в них трансжиры и крахмал. Таким образом они добиваются привычной текстуры и вкуса молочных продуктов с нормальной жирностью, объяснила Баласанян.

Наконец, эксперт посоветовала изучать, какие красители производитель добавляет в продукт. Она уточнила, что, в отличие от синтетических, натуральные красители, такие как свекла или морковь, не только не вредят здоровью, но и, наоборот, приносят пользу. «Ключевая рекомендация — читать состав, а не этикетку. Чем меньше он по объему, тем лучше», — заключила специалистка.

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