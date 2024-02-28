Россияне рассказали о сокровищах в своих кладовых

В кладовых 12% россиян хранятся предметы искусства

Россияне хранят в своих кладовых не только ненужные вещи, но и предметы искусства. О сокровищах в дополнительных помещениях граждане рассказали в опросе ПИК и «ВсеИнструменты.ру», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Большинство россиян (69 процентов) используют кладовки для хранения своего имущества. 41 процент из них отводят комнаты под старую мебель, 14 процентов — хранит уборочный инвентарь, 10 процентов — домашнюю утварь.

Еще у 13 процентов в кладовках лежат раритеты. 49 процентов таких собственников имеют предметы возрастом 30-40 лет, четыре процента — вещи 1950-60-х годов. На предметы искусства приходятся 12 процентов хранящихся в кладовых раритетов, на коллекции монет — девять процентов, на антикварную мебель — восемь процентов, на старинные элементы декора — шесть процентов. В кладовых двух процентов россиян можно найти украшения и семейные реликвии.

Ранее стало известно, что при покупке квартиры каждый четвертый россиянин вдобавок приобретает кладовое помещение. При этом большинство не хотят тратить на такую покупку более 50 тысяч рублей.