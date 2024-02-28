Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:00, 28 февраля 2024Среда обитания

Россияне рассказали о сокровищах в своих кладовых

В кладовых 12% россиян хранятся предметы искусства

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Россияне хранят в своих кладовых не только ненужные вещи, но и предметы искусства. О сокровищах в дополнительных помещениях граждане рассказали в опросе ПИК и «ВсеИнструменты.ру», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Большинство россиян (69 процентов) используют кладовки для хранения своего имущества. 41 процент из них отводят комнаты под старую мебель, 14 процентов — хранит уборочный инвентарь, 10 процентов — домашнюю утварь.

Еще у 13 процентов в кладовках лежат раритеты. 49 процентов таких собственников имеют предметы возрастом 30-40 лет, четыре процента — вещи 1950-60-х годов. На предметы искусства приходятся 12 процентов хранящихся в кладовых раритетов, на коллекции монет — девять процентов, на антикварную мебель — восемь процентов, на старинные элементы декора — шесть процентов. В кладовых двух процентов россиян можно найти украшения и семейные реликвии.

Ранее стало известно, что при покупке квартиры каждый четвертый россиянин вдобавок приобретает кладовое помещение. При этом большинство не хотят тратить на такую покупку более 50 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Распоясавшиеся европейские сателлиты». Посол России заявил, что США осознают последствия отправки войск на Украину

      Американская фирма пыталась отслеживать передвижение Путина

      Япония сбросила больше воды с «Фукусимы-1»

      Стало известно о новой методике расследования дел об обстрелах

      Володин ответил на слова Макрона об отправке войск на Украину

      Любовь девушки вернула перенесшего остановку сердца мужчину к жизни

      Россиян предупредили о бессимптомно протекающем опасном заболевании

      Россияне рассказали о сокровищах в своих кладовых

      Раскрыто содержание переданных Путиным Карлсону документов

      В Харьков прибыли резервы ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше