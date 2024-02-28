Россиянин отсудил у клиники 3 миллиона за некачественную имплантацию зубов

Житель Петербурга отсудил у клиники 3 млн рублей за некачественную имплантацию

Житель Санкт-Петербурга отсудил у клиники три миллиона рублей за некачественную имплантацию зубов. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, россиянин после лечения с воспалением костной ткани оказался в онкологическом отделении. Медицинское учреждение не спешило с компенсацией дополнительных расходов и морального вреда.

В пресс-службе управления судебных приставов по Петербургу разъяснили, что в отношении частной клиники было возбуждено исполнительное производство почти в три миллиона рублей. Деньги должны были перевести пострадавшему.

Мужчина обратился в клинику для имплантации зубов за 436 тысяч рублей. Но после удаления зубов и установки имплантов его поместили в онкологическое отделение, где диагностировали воспаление костной ткани. Дальнейшее лечение принесло дополнительные затраты.

Пациент пошел в суд, который встал на его сторону и назначил выплату компенсации морального вреда и финансовых затрат.

Ранее сообщалось, что россиянка выпрыгнула из электрички и отсудила у перевозчика 300 тысяч рублей.