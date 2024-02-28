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14:28, 28 февраля 2024Россия

Россиянин раскрыл подробности вербовки Пригожиным заключенных

Боец Лютер: оклад экс-заключенных в «Вагнере» отличался от обещанного Пригожиным

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Евгений Пригожин во время вербовки в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» обещал заключенным по 100 тысяч в месяц. Такие подробности набора в ЧВК раскрыл российский боец с позывным Лютер, его слова приводятся в Telegram-канале проекта WarGonzo.

Лютер отметил, что, несмотря на договоренность, выплаты бойцам отличались от обещанных бизнесменом.

«Конкретно слова Пригожина были: "Пацаны, есть вариант — полгода контракта, с вас списываются все судимости, зарплата по 100 тысяч в месяц". По факту, нам платили больше, хотя можно было этого не делать — у нас была договоренность на 100 тысяч», — сообщил военнослужащий.

Он добавил, что во время вербовки Пригожин не читал речь, просто озвучил заключенным условия прохождения службы. Также боец сообщил, что после заключения контракта некоторые из бывших заключенных пытались «юлить», отлынивая от выполнения военных задач, однако это у них не получилось.

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боец с позывным Лютер

9 февраля 2023 года Евгений Пригожин заявлял, что набор заключенных в ЧВК полностью прекращен. В Госдуме допустили, что такое решение может быть связано с тем, что людей для выполнения поставленных группе «Вагнера» задач сейчас достаточно.

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